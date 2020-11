Male all'esordio, meglio in Coppa Italia: le prime due della nuova avventura di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina hanno portato la sconfitta interna contro il Benevento e il successo passaggio del turno in coppa sul campo dell'Udinese. Ora la viola va a fare visita al Milan capolista. Prandelli ha le idee chiare sul tipo di partita che i suoi dovranno affrontare: "La priorità adesso è quella di trasformare la squadra in un gruppo, attraverso poche idee ma chiare. In questo modo crescerà l'autostima e la consapevolezza di poter fare meglio. Ho chiesto ai ragazzi di trovare uno spirito di squadra e sono convinto che possiamo bruciare le tappe. La classifica è quello che è e quindi dobbiamo andare a Milano a fare una grande prestazione, contro una squadra matura e completa".