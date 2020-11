Milan-Fiorentina, le probabili formazioni

I rossoneri, privi di Ibra, puntano a mantenere il primato in classifica. A San Siro Pioli si affida a Rebic come terminale offensivo, Prandelli, reduce dal ko interno contro il Benevento all'esordio, va a caccia dei suoi primi punti dopo il ritorno in viola: Ribery pronto a guidare il suo attacco. Diretta domenica 29 novembre alle 15 su DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) PROBABILI FORMAZIONI 9^ GIORNATA: I CAMPETTI

Il Milan per mantenere il primato in classifica e continuare a sognare, la Fiorentina per ottenere un risultato di prestigio che possa dare la svolta a un inizio di stagione fin qui sotto le aspettative della proprietà. Incrocio molto interessante nella 9^ giornata di Serie A a San Siro, dove i rossoneri di Pioli sono pronti ad ospitare i viola di Prandelli. Match in programma domenica 29 novembre alle ore 15, diretta sul canale satellitare Dazn1 (canale 209 de telecomando Sky).

La probabile formazione del Milan 9^ GIORNATA Lukaku e CR7 riposano, Caputo out: le probabili Reduce dal pari in Europa League sul campo del Lille ma soprattutto dal bel successo esterno sul Napoli in campionato, il Milan capolista punta a vincere ancora per continuare la corsa in testa alla classifica. Problema non da poco però per i rossoneri, che saranno costretti a fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, ko dopo il match del San Paolo. Per questo Stefano Pioli - ancora alle prese con il Covid - è orientato a schierare Ante Rebic da prima punta al posto del campione svedese. Alle sue spalle sicuro di un posto Calhanoglu, con Saelemaekers e Brahim Diaz favoriti per completare il tridente: attenzione però a Castillejo, in ballottaggio con entrambi per una maglia da titolare. Per il resto, formazione standard: quartetto difensivo davanti a Donnarumma composto da Calabria, Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez, con Kessie e Bennacer in mezzo al campo. MILAN (4-2-3-1), la probabile formazione: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. All: Pioli