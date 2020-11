Probabili formazioni di Atalanta-Verona

Alle 20.45 sfida tra Gasperini e Juric in panchina: Atalanta con il dubbio Gosens, in avanti Muriel favorito per affiancare Zapata con Gomez sulla trequarti. Il Verona perde Kalinic in attacco ma ritrova Faraoni in fascia. Diretta sul canale satellitare DAZN 1 (numero 209 del telecomando Sky) 9^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A

Il sabato di Serie A si completa al Gewiss Stadium. Atalanta e Verona si sfidano nel nono turno di campionato, nella sfida numero 41 tra le due squadre. Di fronte due ex allenatori del Genoa come Gasperini e Juric ("Mi ha insegnato tutto" ha detto il secondo del primo alla vigilia), in un confronto che ha visto l'Hellas vincere una sola volta negli ultimi 16 precedenti a Bergamo: 2-1 nell’aprile 2014 firmato da Massimo Donati e Luca Toni. Il Verona non trova i tre punti fuori casa da gennaio 2020, mentre l'Atalanta in casa non vince in campionato dal 4 ottobre (5-2 al Cagliari). Fischio d'inizio alle 20.45. Diretta sul canale satellitare DAZN 1 (canale 209 del telecomando Sky).

Turnover Atalanta: chance per Muriel leggi anche Champions, l'Atalanta si qualifica se... Previsto turnover nell'Atalanta, fresca dello storico 2-0 di Anfield Road contro il Liverpool. Gasperini farà a meno di Miranchuk, positivo al coronavirus nelle scorse ore. Out anche Malinovsky. In attacco Ilicic, a segno contro i Reds, potrebbe partire dalla panchina: Muriel è il favorito per affiancare Duvan Zapata, con Gomez sulla trequarti e Pessina in panchina rispetto all'undici schierato nell'ultima gara di Champions League. In difesa ballottaggio tra Palomino e Romero accanto a Toloi e Djimsiti, mentre a sinistra Gosens è in forte dubbio: pronto Mojica. A centrocampo conferma per il duo De Roon-Freuler, con Hateboer a destra. Depaoli, con tutta probabilità, sarà indisponibile. Da verificare invece il possibile rientro di Pasalic. ATALANTA (3-4-1-2) probabile formazione: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Mojica; Gomez; Muriel, Zapata. All.: Gasperini