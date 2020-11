Le ultime notizie sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. Nella Juventus non c'è CR7, Kulusevski parte dalla panchina. Milan con Rebic punta e Brahim Diaz esterno sinistro. Conte ruota e lascia fuori anche Lukaku. Caputo è ko: niente Inter per lui. Cagliari con due positivi. Napoli con Politano dalla panchina

La squadra di Sky Sport è sempre sul pezzo , pronta a darci gli ultimi aggiornamenti dai vari ritiri. Ci sono tantissime situazioni da monitorare e tanti fantallenatori sono in attesa di capire chi potranno schierare e chi invece è meglio lasciare in panchina. Il prezioso lavoro dei nostri inviati è già iniziato e questa pagina, come ogni settimana, si aggiornerà appena ci saranno cambiamenti. Scopriamo quindi lo stato attuale delle cose delle 20 squadre di A.

L'Europa League e la Coppa Italia hanno impegnato 6 squadre di Serie A in un giovedì che ha segnato l'antivigilia del nono turno di campionato. La giornata si aprirà sabato alle 15 con Sassuolo-Inter per chiudersi lunedì con due posticipi. Il grande assente sarà Zlatan Ibrahimovic, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori circa tre settimane. È un turno di campionato con scontri davvero interessanti che potranno darci un’idea più chiara delle ambizioni di alcune ‘Big’ di Serie A.

C'è da dimenticare in fretta la delusione euroea ma il momento per i nerazzurri è delicato anche in campionato. Conte sta pensando a qualche rotazione come ad esempio sulle corsie esterne con Darmian e Perisic che potrebbero strappare entrambi una maglia da titolare. Dietro ci dovrebbero essere i ritorni di Skriniar e De Vrij mentre in attacco occhio al giro di (parziale?) riposo per Lukaku. Ad oggi infatti la coppia titolare favorita è quella formata da Sanchez e Lautaro Martinez. Pare ancora presto invece per buttare nella mischia fin da subito Sensi. Per Brozovic tampone negativo e Sassuolo nel mirino. Non sarà a disposizione Radja Nainggolan a causa di un affaticamento

De Zerbi lo ha annuciato alla vigilia del match. Zero speranze di recupero per Caputo e Defrel. Almeno un recupero dovrebbe esserci visto che Djuricic sembra potercela fare. Berardi sta bene. In difesa recupera bene anche Chiriches, Rogerio favorito sulla corsia di sinistra con Toljan in pole sulla corsia opposta. A centrocampo Locatelli e Maxime Lopez, mentre nel trio dietro a Raspadori ci dovrebbero essere Berardi, Djuricic (in caso è pronto Traoré) e Boga.

Turno di riposo per Ronaldo, in attacco ci saranno Morata e Dybala. Recuperato Leonardo Bonucci, che sarà tra i convocati di Pirlo e dovrebbe partire titolare al fianco di De Ligt. In difesa è assente Demiral, che si è fermato per un problema al polpaccio. Frabotta terzino sinistro, sull'altra corsia Danilo favorito su Cuadrado. In mediana Chiesa a destra e Ramsey (grande novità) sul versante opposto. Tradotto: Kulusevski parte dalla panchina. Stessa sorte che toccherà ad Arthur

Scontate le due giornate di squalifica, Caprari torna a disposizione di Pippo Inzaghi, che gli riserverà una maglia da titolare. Dabo è ancora indisponibile e si va verso una linea mediana con la conferma di Hetemaj. Anche Improta, match winner a Firenze è nella formazione di partenza. Davanti ci sarà Lapadula. In difesa torna Letizia mentre sia Insigne che Sau dovrebbero accomodarsi in panchina

Non c’è pace per Juric e il suo Verona che ogni settimana deva aggiornare la lista degli indisponibili. Per un Faraoni tornato a disposizione, c’è infatti un Kalinic che ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Con il probabile rientro a destra di Faraoni ci sarà un effetto domino: Tameze tornerà a centrocampo mentre Barak si posizionerà sulla trequarti al fianco di Zaccagni a supporti di Sam Di Carmine.

Dopo la splendida impresa di Anfield, l’Atalanta vuole riprendere il discorso vittoria anche in campionato. Depaoli, con tutta probabilità, sarà indisponibile. Da verificare invece il possibile rientro di Pasalic. Preoccupano le condizioni di Romero e Gosens: l’argentino ha ancora problemi all’adduttore mentre Gosens è uscito mercoledì zoppicando. Gasperini in ogni caso ruoterà anche se non tantissimo: a sinistra si candida Mojica mentre in difesa maglia da titolare pronta per Palomino. Possibile anche un tandem Zapata-Muriel con Gomez alle loro spalle.

La formazione anti Lazio non dovrebbe subire grosse modifiche rispetto a quella vincente di settimana scorsa. Deulofeu e Mandragora cercano spazio nell’XI titolare ma è forse più il secondo ad avere qualche chance in più. L’iniziale apprensione per Kevin Lasagna, che in Coppa Italia ha accusato un problema al ginocchio, è rientrata. Per fortuna, l’azzurro ha rimediato una forte contusione. Non sarà magari al 100% ma è una buona notizia. Pussetto e Okaka paiono destinati a farsi compagnia nel reparto d’attacco bianconero.

Tutti e due ambiscono a una maglia da titolare che però al momento, vista l’inattività, non è così scontata. Simone Inzaghi ritrova sia Luiz Felipe (favorito in caso di completo recupero), sia Sergej Milinkovc-Savic che si è presentato regolarmente al campo d’allenamento. Stop di 15 giorni invece per Muriqi. Davanti si va verso la solita coppia Immobile-Correa mentre in mediana Marusic cerca spazio. Il montenegrino può essere impiegato sia a destra che a sinistra e quindi sia Lazzari che Fares sono a rischio turnover. Con SMS dalla panchina, maglia da titolare pronta per Parolo.

Si profila una doppia assenza in casa Crotone. Stroppa ha recuperato Luperto, reduce dal turno di squalifica, e dovrebbe anche avere a disposizione Golemic. In mezzo al campo mancherà Luca Cigarini. Il centrocampista ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. Pronto quindi Petriccione. Anche Rispoli è fuori causa per via di un problema al ginocchio. Rientra invece Molina. Attacco sempre guidato dal duo Simy-Messias.

In infermeria restano Dijks, Skov Olsen e Santander. Il resto della rosa è tutta a disposizione di Sinisa Mihajlovic. Medel si candida come centrale difensivo ma con tutta probabilità partirà dalla panchina. In mediana invece ci sarà la coppia Poli-Schouten con Svanberg destinato alla panca. Davanti Sansone è a disposizione. C'è un piccolo dubbio turnover legato a Barrow ma al momento il gambiano resta in formazione titolare.

MILAN-FIORENTINA, domenica ore 15

Milan, Diaz favorito come trequartista esterno

C’è fondamentalmente un grosso dubbio in casa Milan. Dopo l’1-1 in Francia che ha visto Romagnoli sedersi in panchina, il capitano, al pari di altri compagni a riposo nella serata di giovedì, tornerà titolare domenica pomeriggio. Davanti mancherà Ibra. La domanda non è chi giocherà al suo posto… bensì chi giocherà al posto di quello che giocherà al posto di Ibra? Il terminale offensivo sarà infatti Rebic ma le opzioni come trequartista esterno sinistro sono tante. Detto che Leao è ancora in dubbio, il portoghese non è l’unica opzione. A destra da verificare Saelemaekers ma pronto Castillejo. Hauge, Krunic e lo spostamento di Brahim Diaz sono le alternative per riempire la casella di esterno d’attacco. Probabile che Pioli decida solo a 24 ore dalla sfida anhe se al momento Diaz sembra in vantaggio.

Fiorentina, Ribery c'è. Ballottaggio in attacco

Buone notizie per Cesare Prandelli. Dopo essere uscito anzitempo nella sfida contro il Benevento, Ribery è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato lesioni. Insieme al francese c’era da monitorare la situazione di Bonaventura (problema alla caviglia), Venuti e Callejon. Tutti e quattro però si sono già riuniti al resto del gruppo e la loro disponibilità non pare a rischio. Vedremo se la nuova Fiorentina di Prandelli passerà a 4 dietro. In questo caso Caceres favorito sulla destra e doppia opzione davanti. Tridente con Callejon o Bonaventura trequartista. La punta è da decidere tra Vlahovic e Cutrone