Circa 20 bombe inesplose, risalenti alla seconda guerra mondiale, sono state trovate venerdì da un tecnico al lavoro nell'area di Trigoria. Immediato l'intervento degli artificieri per la rimozione. La Roma: "Grazie all'esercito per l'operazione di bonifica"

Un'azione sottolineata sui social dalla società giallorossa, che ha ringraziato i militari in azione: "Grazie all'esercito per l'operazione di bonifica degli ordigni bellici effettuata in questi giorni". La squadra di Paulo Fonseca si è comunque allenata regolarmente alla vigilia della partita di campionato sul campo del Napoli, valida per la nona giornata di Serie A e in calendario domenica sera alle 20.45 al San Paolo (diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251).