De Zerbi: "Siamo caduti, non perdiamo entusiasmo"

L'allenatore neroverde non è preoccupato dopo la sconfitta per 0-3: "Stiamo cercando di alzare l'asticella, ma può capitare di cadere se si vuole diventare grandi. Non fasciamoci la testa. Obiettivi? Sbagliato fissarli, ma per arrivare nelle prime sette dobbiamo fare tutto perfettamente" SASSUOLO-INTER 0-3, GOL E HIGHLIGHTS

Il Sassuolo si ferma, per la prima volta in questo campionato, e viene raggiunto al secondo posto della classifica proprio dall'Inter. Una sconfitta che però non deve scalfire quanto di buono è stato fatto finora, come ha sottolineato Roberto De Zerbi al termine della gara, intervistato da Sky Sport: "Siamo caduti dopo 9 partite. Abbiamo preso due gol brutti, frutto di poca concentrazione. Chiaramente trovarsi sotto 2-0 dopo 13 minuti, contro un'Inter che sta bene, fa diventare tutto più difficile. La sconfitta non deve farci perdere entusiasmo e consapevolezza. Stiamo cercando di alzare l'asticella, ma capita di perdere e dobbiamo capire cosa non è stato fatto bene. Non fasciamoci la testa, come non c'era da essere portati in trionfo anche dopo qualche vittoria meno convincente".