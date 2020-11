Così tanti pareggi nelle prime nove giornate di campionato non capitavano dalla stagione 2001-02. I bianconeri faticano soprattutto in trasferta, dove hanno vinto solo contro lo Spezia. Il super stato di forma di Morata è la nota positiva, ma salterà il derby per squalifica BENEVENTO-JUVE 1-1: GOL E HIGHLIGHTS

Juve, pari e Morata. Sono questi i due temi dopo l'1-1 contro il Benevento. Se da un lato c'è un bomber in grande forma (ma che sarà squalificato per il derby), dall'altro le statistiche evidenziano il rendimento altalenante, soprattutto in trasferta. I bianconeri in campionato sono ancora imbattuti: hanno perso solo una partita stagionale (quella col Barcellona), ma il pass ottavi di finale di Champions è arrivato con ben due giornate di anticipo. Sono allora proprio le frenate in campionato che faranno riflettere Pirlo, nel numero addirittura superiori alle vittorie: 4 successi (compreso il 3-0 a tavolino col Napoli) e 5 X. Era infatti dalla stagione 2001/02 che la Juventus non pareggiava almeno cinque delle prime nove giornate di Serie A (in quel caso tre vittorie, cinque pareggi e una sconfitta).

Tabù trasferta DOPO IL PARI Pirlo: "Manca la personalità, partita da chiudere" La squadra di Pirlo ha pareggiato cinque partite in queste prime nove giornate, quattro di queste X sono arrivate in trasferta, e due contro squadre neopromosse. In sequenza: il 2-2 a Roma contro la Roma, l'1-1 a Crotone, l'1-1 a Roma contro la Lazio e l'ultimo 1-1 di Benevento. In mezzo l'unica vittoria contro l'altra neopromossa del campionato: 4-1 nella casa dello Spezia, nonché unica vittoria della Juventus in tutte le ultime nove trasferte di Serie A (col dato che ritorna alla stagione passata non di gestione Pirlo): 5 pari e 3 ko nella serie. L'unica gioia proprio nel 4-1 in Liguria firmato dalla doppietta di CR7. In più, i bianconeri hanno subìto gol in tutte le ultime 10 partite fuori casa, con 18 reti totali incassate nel periodo.