Lazio-Udinese, dove vedere la partita in tv

Nel lunch match della nona giornata di Serie A i biancocelesti vanno a caccia del quinto risultato utile consecutivo per proiettarsi verso le zone più alte della classifica. I friulani, reduci dal successo con il Genoa, cercano ancora punti in chiave salvezza. Tutte le informazioni per seguire la partita su Sky

Due squadre in un momento positivo a caccia ancora di punti per raggiungere i rispettivi obiettivi. Incrocio interessante quello tra Lazio e Udinese, che si sfidano all'Olimpico nel lunch match della 9^ giornata di Serie A. I biancocelesti di Inzaghi, galvanizzati dalla bella vittoria di Champions contro lo Zenit, vanno alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo in campionato (3 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 4 uscite) per proiettarsi verso le zone più alte della classifica. Dall'altra parte i bianconeri di Gotti, reduci dall'importantissima vittoria nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Genoa e in striscia positiva da due giornate (4 punti), puntano a fare ancora risultato per allontanarsi dalla zona rossa.