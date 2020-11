Prandelli: "Stiamo diventando gruppo, serve tempo"

"E' un cammino lungo e difficile, ma il lavoro non mi spaventa. L'importante è che i ragazzi si rendano conto che questa è una squadra". Cesare Prandelli analizza così la sconfitta contro il Milan a San Siro. Una partita che però ha fornito anche spunti positivi all'allenatore viola: "Non era facile, però ci abbiamo provato. Non abbiamo ancora la continuità, non abbiamo ancora la convinzione al 100% che possiamo fare cose interessanti. La cosa positiva è che non abbiamo mollato nulla, e abbiamo trovato di fronte un Donnarumma che ha fatto grandi parate in due situazioni che potevano riaprire la partita". Poi Prandelli fissa l'obbiettivo sui cui migliorare: "E’ chiaro che dobbiamo lavorare ancora tanto, abbiamo sviluppato delle buone trame ma mancano più giocatori in area di rigore. E’ una squadra che a livello aerobico è molto forte, ma in questo calcio in cui devi ripartire e devi pressare bisogna dare più intensità a questa corsa. Sono qui da 9 giorni, non possiamo cambiare in modo miracoloso tutto e subito. Le cose buone ce le portiamo a casa, le altre le analizzeremo e cercheremo di migliorare dove dobbiamo migliorare”