Napoli-Roma, dove vedere la partita in tv

La domenica di Serie A si chiude allo stadio San Paolo: alle 20.45 è Napoli-Roma. Di fronte due squadre reduci da altrettante vittorie in Europa League. Partita in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet)

Tornano in campo dopo due vittorie nel giovedì di Europa League Napoli e Roma, avversarie questa sera alle 20.45 allo stadio San Paolo. I giallorossi sono imbattuti in campionato dal 5 luglio 2020, quando persero per 2-1 proprio sul campo del Napoli e arrivano alla trasferta campana forti del 3-0 nello scorso turno di Serie A contro il Parma. La squadra di Gattuso ha superato per 2-0 il Rijeka giovedì sera, nel giorno del ricordo di Diego Armando Maradona, e punta a tornare a fare risultato dopo lo stop dello scorso turno (1-3) contro il Milan. 146 i precedenti in A tra le due squadre: 44 le vittorie degli azzurri, 50 i pareggi, 52 i successi dei giallorossi. Occhi sugli attacchi. Nel Napoli si candida a un posto da titolare Mertens: il belga ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite di Serie A contro la Roma. Fonseca avrà nuovamente a disposizione Dzeko: il bosniaco ha realizzato due doppiette contro il Napoli in Serie A, entrambe al San Paolo. Roma che può contare sul gran momento di forma di Mkhitaryan, a segno cinque volte nelle ultime due partite di campionato.