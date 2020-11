Napoli-Roma, le probabili formazioni

Gattuso punta su Demme per sostituire Bakayoko, Zielinski trequartista centrale, in avanti Mertens. Fonseca ritrova Ibanez e Mancini in difesa, in attacco torna Dzeko. Napoli-Roma, domenica ora 20.45, su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251

Il Napoli per cancellare la sconfitta contro il Milan nel turno precedente, la Roma per confermare l’ottimo momento che la vede al terzo posto in classifica a quota 17 punti, tre in più della formazione azzurra. Promette gol, emozioni e spettacolo la sfida valida per la 9^ giornata di Serie A che si giocherà al San Paolo domenica sera alle ore 20.45 e sarà trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet); anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

La probabile formazione del Napoli approfondimento Misteri sulla morte di Maradona: aperta indagine Gattuso dovrà rinunciare allo squalificato Bakayoko espulso contro il Milan, nel centrocampo a due (nel 4-2-3-1) agiranno Demme – in vantaggio nel ballottaggio con Lobotka – e Fabian Ruiz. Nel trio di trequartisti spazio, da destra a sinistra, a Lozano, Zielinski e Insigne: toccherà a loro rifornire l’unica punta Mertens. Migliorano le condizioni di Osimhen che potrebbe partire dalla panchina. In difesa, davanti a Meret, linea a quatto con Manolas e Koulibaly coppia centrale, Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. NAPOLI (4-2-3-1), la probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore: Gattuso.