Il Monday Night di questa nona giornata di Serie A, che prevede come aperitivo del lunedì sera Torino-Samp, vede in campo a Marassi il Genoa di Maran e il Parma di Liverani. I rossoblù, in campionato, sono reduci dal ko di Udine che a posteriori brucia meno, visto il modo in cui i friulani si sono imposti all'Olimpico sulla Lazio. Ma il morale è stato già ristabilito dal derby di Coppa Italia vinto in rimonta, con uno Scamacca sempre più convincente. D'altra parte anche il Parma ha superato il IV turno in Coppa Italia, scoprendo l'argentino Brunetta autore di una doppietta, ma gli emiliani hanno bisogno di ritrovare il gol in Serie A. Nelle ultime due uscite 0-0 con la Fiorentina e ko per 3-0 con la Roma. In proiezione, questa potrebbe anche essere vista come una sfida salvezza: i liguri, con 5 punti in classifica, occupano la penultima posizione ma il Parma non naviga in acque migliori. Soltanto 6 punti per i gialloblù, che con un successo scavalcherebbero la Fiorentina.