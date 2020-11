5/18

POST-LOCKDOWN NELLE COPPE. Per la squadra di Pioli un cammino quasi perfetto anche fuori dal campionato. Un pareggio per 0-0 allo Stadium nella semifinale di ritorno della Coppa Italia contro la Juve, poi altre 7 partite di Europa League tra preliminari e fase a gironi: il bilancio è di 5 successi, 1 pari e 1 ko (contro il Lille, unico club in grado di battere i rossoneri in questa stagione) per un totale di 16 punti che, sommati a quelli ottenuti in Serie A, danno una media di 2.41 a partita nel post-lockdown, con 70 reti segnate e 29 incassate in 29 match