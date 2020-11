Serie A, il programma delle partite di oggi

Visti gli impegni di giovedì scorso in Coppa Italia, sono due i posticipi del lunedì: prima Torino-Sampdoria alle 18:30, poi Genoa-Parma alle 20:45. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta da Sky Sport

Doppio posticipo del lunedì, per la 9^ giornata di campionato, per consentire a Torino, Sampdoria e Genoa di recuperare dalle fatiche della Coppa Italia. Le tre squadre infatti sono scese in campo lo scorso giovedì. Il derby di Genova è stato vinto dai rossoblù, che hanno conquistato la qualificazione, mentre il Torino ha battuto l’Entella conquistato l’accesso agli ottavi di finale. Saranno proprio i granata ad aprire il programma di oggi, contro la Sampdoria alle ore 18:30. A seguire in campo Genoa e Parma alle 20:45.