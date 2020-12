L'attaccante spagnolo della Juve è stato squalificato per due giornate, dopo essere stato espulso al fischio finale della sfida pareggiata contro il Benevento per aver rivolto all'arbitro un'espressione irriguardosa. Morata salterà il derby contro il Torino del 5 dicembre e la trasferta contro il Genoa del 13

Alvaro Morata salterà il derby di campionato contro il Torino (5 dicembre) e la successiva trasferta contro il Genoa (13 dicembre). È questo quanto deciso dal Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che ha squalificato per due giornate l’attaccante della Juventus, espulso nel concitato finale della gara pareggiata dai bianconeri contro il Benevento nell’ultimo turno di campionato. Morata è stato squalificato "per avere, al termine della gara, sul terreno di gioco, rivolto al direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo", si legge nel comunicato. Pirlo, dunque, dovrà fare a meno dell’attaccante spagnolo per le prossimo due giornate di campionato.