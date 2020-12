Cesare Prandelli positivo al Covid-19

Cesare Prandelli è risultato positivo al Covid-19. L'allenatore della Fiorentina, fa sapere la società viola attraverso un comunicato, si trova già in isolamento mentre il gruppo squadra entrerà da adesso in 'bolla' e continuerà tutto l'iter previsto dai protocolli sanitari vigenti

Nuovo caso di coronavirus nella Fiorentina , questa volta a essere stato contagiato è Cesare Prandelli . La positività dell'allenatore al Covid-19 è stata riscontrata nel corso di uno dei vari controlli a cui giocatori e staff delle squadre di Serie A vengono sottoposti. Ad annunciare la notizia è stato lo stesso club viola: "ACF Fiorentina comunica che nell’ambito di test oltre quelli previsti dal protocollo per la rilevazione del Covid-19 è stata riscontrata la positività di Mister Prandelli. L'allenatore viola è già in isolamento".

Squadra in bolla

leggi anche

Prandelli: "Ribery ha l'entusiasmo di un bambino"

Prandelli è l'unico tesserato della Fiorentina attualmente positivo, dopo la guarigione di José Maria Callejon, ultimo giocatore ad aver avuto il coronavirus. Dopo la notizia della positività dell'allenatore, "il gruppo squadra della Fiorentina entrerà ora, quindi, in bolla e continuerà a seguire tutto l’iter previsto dai protocolli sanitari vigenti", come precisato dal club viola. Cesare Prandelli, dunque, non sarà in panchina in occasione della sfida di lunedì 7 dicembre contro il Genoa, sua ex squadra. A sostituirlo sarà il suo vice Gabriele Pin.