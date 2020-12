Fienga acquisisce società consulenza al femminile

Guido Fienga, Ceo della Roma, acquisisce la maggioranza di Red Public, prima società di consulenza strategica al 100% femminile assumendo il ruolo di Presidente del CdA. “Ho voluto investire sul talento femminile, perché ritengo che in Italia oggi non si faccia abbastanza per creare le vere basi per l’uguaglianza di genere"

Fienga, 50 anni, è l'attuale Ceo della Roma e spiega di aver "voluto investire sul talento femminile perchè ritengo che in Italia oggi non si faccia abbastanza per creare le vere basi per l'uguaglianza di genere. La disuguaglianza di genere è una delle cause principali del collasso del sistema economico del nostro paese. Credo fortemente nei talenti a prescindere dal genere - dice ancora Fienga - e proprio investendo in una società che ha nel Dna la bandiera dell'uguaglianza e dell'inclusione possiamo contribuire a generare un circolo virtuoso per le donne e l'occupazione femminile".