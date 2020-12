Juventus-Torino, curiosità e statistiche sul derby

Curiosità, statistiche e precedenti: tutto quello che c'è da sul derby di Torino tra bianconeri e granata, gara valida per la 10 ^ giornata di Serie A. Juventus-Torino sarà in diretta sabato 5 dicembre alle 18 in esclusiva Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) RABIOT: "COL TORINO GARA TOSTA"

Quando si gioca Juventus-Torino? La gara tra Juventus e Torino, valida per la 10 ^ giornata del campionato di Serie A 2020/2021, si giocherà sabato 5 dicembre 2020, alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove è possibile guardare Juventus-Torino ? La sfida tra Juventus e Torino sarà visibile in diretta tv esclusiva da Sky sul canale Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi con commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordo campo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Quali sono i precedenti tra le due squadre? leggi anche Juve 3^ nel ranking Uefa: superato il Real Madrid Sono 75 i precedenti tra Juventus e Torino in casa dei bianconeri in Serie A: 39 successi per i bianconeri contro i 16 granata, in una serie chiusa da 20 paregg i. Il Toro non vince un derby esterno contro la Juve nel massimo campionato italiano da aprile 1995. Da allora sono arrivati ​​quattro pareggi e 10 sconfitte. La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più partite di Serie A (72) - completano il bilancio 35 successi granata e 43 pareggi. La Juventus è la squadra contro cui il Torino ha perso più partite di Serie A (72 ). Completano il bilancio 35 successi granata e 43 pareggi. Bianconeri imbattuti in 27 delle ultime 28 gare di Serie A contro il Torino (21V, 6N). L'unica sconfitta nel parziale è arrivata nell'aprile 2015: 1-2 con i gol di Matteo Darmian e Fabio Quagliarella per i granata dopo la rete di Andrea Pirlo, oggi allenatore bianconero.

Curiosità leggi anche Demiral, lesione muscolare: stop almeno 10 giorni Questa sarà la prima sfida dall'ottobre 2015 tra Juventus e Torino in Serie A in cui l'inizio della giornata della Juventus non è tra le prime due squadre in classifica o il Torino tra le prime 15. Occhio al cronometro: in tutti gli ultimi sei derby giocati in casa contro il Torino in Serie A, la Juventus ha sempre segnato almeno un gol dall'80 'in avanti . La squadra allenata da Pirlo ha pareggiato cinque delle prime nove gare di questo campionato: l'ultima stagione di Serie A in cui ha chiuso in parità almeno sei delle prime 10 partite è stata nel 1965/66. Il Torino è invece la squadra che ha incassato più reti in questa A con 22 reti al passivo.Quella di Giampaolo è la squadra di questa Serie A che segna prima il suo primo gol della partita in media (al 21 ') e quella che mediamente subisce dopo la prima rete del match (al 50').