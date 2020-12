Serie A, gare di oggi e orari della 10^ giornata

Tante gare interessanti in programma quest'oggi per la decima giornata di Serie A. Si parte con il lunch match tra Verona e Cagliari, altre tre gare alle 15: su tutte spicca Roma-Sassuolo. Alle 18 il Napoli in campo a Crotone, posticipo serale con il Milan capolista a Genova contro la Samp. Il calendario di domenica

Continua lo spettacolo della 10^ giornata di Serie A. Dopo le tre gare di sabato 5 dicembre e le vittorie della Lazio in trasferta con lo Spezia, della Juventus nel derby con il Torino e dell'Inter a San Siro con il Bologna, sono ben sei le gare in programma quest'oggi, domenica 6 dicembre. Si parte con il lunch match del Bentegodi, dove il Verona - reduce dalla bella vittoria di Bergamo - ospita un Cagliari privo di diversi giocatori a causa del coronavirus. Tre le partite in calendario alle 15, su tutte spicca la sfida di alta classifica all'Olimpico tra la Roma di Fonseca e il Sassuolo di De Zerbi (le altre sono Parma-Benevento e Udinese-Atalanta). Alle 18 tocca al Napoli, di scena allo Scida di Crotone, mentre nel posticipo serale ecco il Milan capolista: la squadra di Pioli in campo a Marassi alle 20:45 contro la Sampdoria di Ranieri.