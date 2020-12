Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv

Fiorentina-Genoa chiude la decima giornata di campionato: tutte le informazioni su come vedere in tv il Monday Night di Serie A

All'Artemio Franchi di Firenze va in scena il Monday Night della decima giornata di Serie A tra Fiorentina e Genoa. La squadra viola è reduce da quattro gare senza vittoria, nelle quali è stato raccolto solo un punto. Due sconfitte di fila contro Benevento e Milan dopo l'arrivo di Cesare Prandelli, che sfiderà la squadra rossoblù, allenata e condotta alla salvezza nel finale della stagione 2018/2019. Il Genoa di Maran è un'altra squadra in difficoltà, reduce da quattro sconfitte consecutive e da otto partite senza vittoria (l'unica ottenuta all'esordio in campionato contro il Crotone).