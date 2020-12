Il centrocampista bosniaco non era stato convocato per la partita contro l'Atalanta. Adesso il club friulano conferma l'entità dell'infortunio: rottura del crociato del ginocchio sinistro, sarà operato dal professor Mariani

Rottura del crociato del ginocchio sinistro per Mato Jajalo. La notizia è stata confermata da Udinese Tv, canale ufficiale del club friulano. Il centrocampista bosniaco sarà operato a Villa Stuart nel pomeriggio di lunedì 7 dicembre dal professor Mariani. Non sono emersi ulteriori dettagli riguardo all'infortunio, avvenuto sabato 5 dicembre durante la preparazione della sfida contro l'Atalanta, poi rinviata per impraticabilità del campo a causa del maltempo.