Lo sfogo sui social

La mancata vittoria, qualche decisione arbitrale che ha infastidito la Roma e l'infortunio: non è stata una domenica positiva per Lorenzo Pellegrini. E, come se non bastasse la delusione per quanto accaduto durante i 90 minuti giocati contro il Sassuolo, il centrocampista si è anche ritrovato a leggere parecchie critiche sui social una volta rientrato a casa. Lo stesso Pellegrini si è sfogato in una storia su Instagram, scrivendo queste parole: "Voi continuate a parlare e ad insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia… falliti. Forza Roma e forza questo grande gruppo".