Uno sfogo amaro sui social al termine di una partita sfortunata. Sicuramente da non fare, ma col pieno delle attenuanti. Contro il Sassuolo, dopo 82 minuti di grande qualità e sostanza, Lorenzo Pellegrini è uscito dal campo su una caviglia sola e decisamente stremato dall’ingente mole di lavoro svolto in mezzo al campo, necessario per ovviare all’espulsione rimediata da Pedro nel primo tempo. Per il vice capitano della Roma una maglia più che sudata e una forte distorsione alla caviglia destra che sarà valutata nelle prossime ore, gentile omaggio di un’entrataccia di Obiang in mezzo al campo sulla quale il Var ha soprasseduto (confermando il giallo estratto da Maresca contro il centrocampista del Sassuolo) e contro la quale, a fine gara, Fonseca ha ringhiato duramente nel suo monito d’accusa verso l’operato dell’arbitro. Inoltre, tante occasioni giallorosse non concretizzate, un rigore non fischiato a favore della Roma a meno di dieci minuti dalla fine e la frustrazione per un pareggio che poteva benissimo essere una vittoria. Insomma, un post partita non certo sereno per Pellegrini. Che, inoltre, una volta aperti i suoi social a fine partita deve aver letto qualche messaggio stonato di troppo. Sino alla reazione dello stesso vice capitano giallorosso, esplosa in una storia pubblicata su Instagram che non lascia spazio a interpretazioni: “Voi continuate a parlare e ad insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia… falliti. Forza Roma e forza questo grande gruppo”. Tutta l’amarezza sfociata in un post social, che ora bisognerà capire quali strascichi potrà lasciare nel rapporto tra la tifoseria giallorossa e uno dei simboli della squadra.