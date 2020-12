Roma, auguri di Natale "speciali" ai tifosi. VIDEO

Un Natale a tinte giallorosse per quattro piazze di Roma nelle quali verranno allestiti quattro alberi con i colori sociali del club: è questa l’iniziativa che rientra nel progetto " ChristmAS Roma – Illuminiamo la città", che porterà la società Roma a rimanere simbolicamente vicina ai propri tifosi anche durante le festività in un anno delicato come questo a causa della pandemia. A presentare il progetto – con un video pubblicato sui social – sono stati alcuni calciatori della Roma, da Dzeko e Mancini a Pellegrini, Cristante e Spinazzola : "È stato un anno difficile ed è stata dura senza di voi", ha affermato l’attaccante bosniaco rivolgendosi proprio ai sostenitori della Roma.

Tante sorprese per i piccoli tifosi giallorossi

approfondimento

La Roma a Sofia con ampio turnover: le probabili

Le quattro location scelte per allestire gli alberi giallorossi – non i classici alberi di Natale, ma delle magnolie che al termine dell’iniziativa verranno ripiantate a Trigoria – sono: Piazza S. Maria Liberatrice a Testaccio, Piazza Caduti della Montagnola, Piazza Ormea e Piazza S. Leonardo da Porto Maurizio. Qui, ad attendere i tifosi dal 9 dicembre fino al 7 gennaio, ci saranno la mascotte Romolo e lo staff di Roma Care che regaleranno momenti di spensieratezza, sorrisi e sorprese ai piccoli tifosi giallorossi.