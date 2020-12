Cska Sofia-Roma, le probabili formazioni

La Roma è già qualificata e certa del primo posto, il CSKA Sofia non solo ha perso tutte le gare giocate finora in Europa League ma non ha trovato il gol in nessuna di queste: una tendenza che proverà ad invertire almeno nell'ultima partita. Diretta su Sky Sport 252 alle 18:55.

CSKA Sofia, Penaranda a supporto di Sowe

Dopo l’arrivo di Akrapovic in panchina e di Pardew come direttore tecnico, il CSKA Sofia non vuole chiudere il girone come l’unica squadra ad aver partecipato all’Europa League senza segnare. I bulgari si affidano al duo Yomov-Sowe in attacco, con Penaranda a sostegno dietro le punte nel 3-4-1-2. Ballottaggio a sinistra dove Sinclair favorito si gioca un posto con Carey.

CSKA SOFIA (3-4-1-2) probabile formazione: Busatto; Zanev, Mattheij, Antov; Vion, Sankhare, Youga, Sinclair; Penaranda; Yomov, Sowe.