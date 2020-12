Cagliari-Inter, tutto quello che c'è da sapere

Dopo il pari deludente in Champions, i nerazzurri cercano il riscatto in campionato in casa del Cagliari. Bilancio positivo per l’Inter contro i rossoblù, con 40 vittorie e 28 pareggi in 80 precedenti

Quando e a che ora si gioca Cagliari-Inter? La partita tra Cagliari e Inter, valida per la 9^ giornata di campionato, si giocherà domenica 13 dicembre alla Sardegna Arena alle ore 12:30. Dove è possibile vedere Cagliari-Inter? La partita sarà visibile sul canale satellitare DAZN1 (209 del telecomando di Sky). È possibile attivare l'offerta Sky-DAZN solo on-line sul sito sky.it/faidate o su App Sky Fai da te. Quali sono i precedenti tra le due squadre? Cagliari e Inter si sono incrociate 80 volte in Serie A. Il bilancio è di 14 vittorie per i rossoblù, 38 per i nerazzurri e 28 pareggi. Curiosità Si sfidano due delle prime sei squadre del campionato per recuperi palla nella metà avversaria: l’Inter (terza a 174, dietro ad Atalanta e Bologna), il Cagliari (sesto a 156 dietro a Crotone e Verona). I nerazzurri sono la formazione che finora ha effettuato più cross su azione in questo campionato (165) ma ha segnato solo tre dei 26 gol totali in questa Serie A in seguito a un cross.