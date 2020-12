Lazio-Verona, le chiavi tattiche della sfida

Alla convincente prestazione di Dortmund è seguita una settimana abbastanza tosta per la Lazio. Le partite con Spezia e Brugge hanno messo a dura prova la squadra di Inzaghi, che in realtà in campionato non stava avendo un andamento particolarmente entusiasmante. Da un lato potremmo dire che la Lazio si sta dimostrando sempre più in grado di soffrire e ottimizzare le occasioni favorevoli, dall’altro, pur considerando la difficoltà di affrontare il doppio impegno in una stagione così densa di partite, è lecito domandarsi se questa fatica si protrarrà a lungo, e fino a quando la Lazio potrà giocare sul filo del rasoio. La partita contro l’Hellas, che in questo momento è a tutti gli effetti uno scontro diretto, potrebbe essere non solo interessante dal punto di vista tattico, ma anche indicativa sulle sfumature che i rispettivi campionati potrebbero assumere d’ora in avanti.

L’Hellas di Juric è una delle squadre più interessanti del biennio, e forse quella che ha ricavato il massimo rispetto alle individualità a disposizione. Come accade ciclicamente a tutte quelle realtà che qualcuno definirebbe “medio-piccole”, però, non basta una proposta di gioco identificativa ed efficace per arrivare a credere in un piazzamento europeo. Bisogna sperare anche che una delle “big” sbagli la stagione. Per questo motivo, a maggior ragione, fare risultato contro una Lazio che al momento sembra faticare più in campionato che in coppa, è una grossa occasione per Juric, che appena due settimane fa è anche riuscito a battere l’Atalanta.

Le scalate in marcatura dell’Hellas

L’Hellas è uno degli esempi più fruttuosi di marcatura a uomo nella zona in fase di pressing medio-alto, in questo momento. Il tipico 3-5-2 della Lazio si contrappone quasi specularmente al sistema di Juric, il 3-4-2-1. Non trattandosi di una marcatura integralmente a uomo, però, l’esigenza principale è quella di mantenere bilanciata la struttura senza rinunciare all’aggressività. Per questa ragione le scalate in avanti sono sempre accompagnate da un cambio di marcatura sul riferimento più avanzato della squadra avversaria, così da non lasciare uomini liberi tra le linee e costringere l’avversario al lancio lungo o all’errore.

Zaccagni e Barak, che operano tipicamente alle spalle della punta, Di Carmine, hanno il compito di uscire sul difensore centrale di parte all’innesco del passaggio, partendo però da una posizione più arretrata, che tipicamente consente loro di fare da schermo, in un primo momento, al mediano più basso. Dovendo uscire forte al momento del passaggio, l’uomo che si trova alle spalle deve essere subito preso in consegna da uno dei mediani dell’Hellas. Questa prima scalata crea l’esigenza di accorciare in avanti con tutto il resto della squadra, ed è su questa capacità di difendere aggredendo in avanti che l’Hellas sta costruendo le sue fortune.