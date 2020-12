Le probabili formazioni della 11^ giornata

Super lavoro in vista per il nostro team: gli inviati di Sky Sport sono pronti a raccogliere la sfida, tenerci sempre aggiornati praticamente ogni giorno. Le loro notizie dai vari campi d’allenamento sono manna dal cielo per tutti gli appassionati. Tifosi e fantallenatori aspettano con ansia e noi saremo qui a riportarvi le notizie in tempo reale. Ricordate anche di dare uno sguardo ai nostri CAMPETTI per avere sempre a disposizione un riassunto schematico. Eccoci pronti quindi per la nostra panoramica.

Per mister Inzaghi, per una volta, c’è abbondanza di scelta a centrocampo. Con Schiattarella che torna dalla squalifica e Dabo a pieno regime fisico, Hetemaj e il resto della concorrenza dovranno sgomitare non poco per conservare il posto. In difesa ancora assente Caldirola, può essere confermato Tuia. L’alternativa è Barba centrale con Foulon in fascia. Sulla trequarti Insigne e Sau se la giocano con Improta e Caprari. Davanti problemi per Moncini che non ci sarà

Non arrivano buone notizie da casa Sassuolo. I ‘soliti noti’ Defrel e Caputo non si sono riaggregati al gruppo e quindi è quasi certa l’assenza di entrambi anche in questo turno. Ayhan invece è recuperato (si era allenato a parte a inizio settimana). Da decidere se continuare con Djuricic falso 9 o riproporre Raspadori. Più probabile la seconda opzione con Lopez che a quel punto tornerebbe in mediana ma attenzione a Obiang che vuole conservare il posto e Bourabia che punta a tornare titolare. In difesa duello Toljan-Muldur

CROTONE-SPEZIA, sabato ore 15

Crotone, casting in mezzo al campo

Il rosso rimediato da Petriccione pesa non poco nell’economia dell’XI titolare di Stroppa. Cigarini, al pari di Rispoli, è ancora in infermeria e non sarà convocabile. Benali invece è in dubbio per un problema muscolare. Vulic dovrebbe quindi rientrare dal 1’ ma al centro del campo c’è l’opzione Zanellato. Più complicata ma non impossibile, la scelta di Eduardo Henrique. Davanti nulla dovrebbe cambiare ma attenzione a Riviere che, con Dragus, si candida per una maglia da titolare. E quindi ecco una terza opzione: Messias arretrato in mediana con Simy che avrebbe al proprio fianco uno tra Dragus e Riviere.

Spezia, Pobega sulla via del ritorno

Tridente d’attacco che non dovrebbe cambiare rispetto all’ultima uscita. Con Gyasi e Nzola, spazio quindi a Farias. In difesa c’è Marchizza che scalpita. Era entrato nel secondo tempo contro la Lazio e tutto lascia supporre che possa essere anche una soluzione dal primo minuto. In mediana invece c’è Pobega pronto ad essere riaggregato al gruppo. Maggiore resta favorito più che altro per una migliore condizione fisica ma il centrocampista in prestito dal Milan non è detto al 100% che parta dalla panchina.