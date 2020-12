All'Olimpico la Lazio, dopo la qualificazione in Champions, affronta il Verona. Simone Inzaghi sceglie Caicedo come partner di Immobile, a centrocampo gioca Akpa Akpro mentre Parolo arretra in difesa. Tra i pali c'è Reina. Juric si affida a Salcedo come unica punta, sulla sinistra Dimarco preferito a Lazovic. Diretta su DAZN1 (canale 209 di Sky) alle 20.45