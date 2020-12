Sassuolo-Benevento, le probabili formazioni

L'undicesima giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Sassuolo e Benevento . Al Mapei Stadium, Roberto De Zerbi ospita Pippo Inzaghi. I neroverdi sono al quinto posto dopo un grande inizio di stagione e puntano al ritorno alla vittoria per restare agganciati al treno delle grandi. I giallorossi, invece, sono dodicesimi a quota 11, con 5 punti di vantaggio sul terzultimo posto in classifica. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

La probabile formazione del Sassuolo

Solito 4-2-3-1 per Roberto De Zerbi. Due dubbi sulla trequarti, dove l'unico sicuro di una maglia da titolare è Domenico Berardi. Djuricic è favorito su Traoré per agire dietro la punta, mentre sulla sinistra Haraslin insidia Boga. A guidare l'attacco sarà invece Giacomo Raspadori, con Caputo che ancora non è stato recuperato dai problemi muscolari agli adduttori. Tutto deciso tra difesa e centrocampo. Dietro mancherà Chiriches, davanti a Consigli ci sarà la linea a quattro formata da Toljan, Marlon, Ferrari e Kyriakopoulos. In mezzo al campo, invece, spazio alla qualità di Locatelli e Maxime Lopez.

SASSUOLO (4-2-3-1) probabile formazione: Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori