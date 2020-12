L'attaccante della Sampdoria pronto per la sfida speciale di domenica sul campo del Napoli: "Noi prima squadra italiana che affronterà il Napoli allo stadio Maradona, un privilegio. Diego per noi napoletani è tutto, è uno di famiglia. Fare gol domenica è uno stimolo in più". C'è un ricordo anche per Paolo Rossi: "Ha reso orgogliosi gli italiani, quando vanno via giocatori del genere si portano via anche le emozioni" SERIE A, LE STATISTICHE DELL'11^ GIORNATA

"Siamo la prima squadra italiana che affronterà il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona e questo è un privilegio. Per me che sono napoletano e capitano della Samp è qualcosa di unico, che resterà nella storia". Fabio Quagliarella non ha dubbi e guarda a Napoli-Sampdoria, partita in programma domenica 13 dicembre alle 15, con occhi speciali. Quelli di chi è nato a Castellammare di Stabia e non ha mai nascosto il legame speciale con il Napoli. "Fare gol allo stadio Maradona è uno stimolo in più? Sicuramente, per me non è una partita come le altre - spiega in un'intervista concessa a Sky Sport - noi abbiamo bisogno di fare punti come squadra".