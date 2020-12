7/20 ©LaPresse

COME LA GIOCONDA - Nell'estate 1978 Rossi fu al centro di un clamoroso affare di mercato tra il Vicenza e la Juve, che non trovarono l'accordo per la risoluzione della comproprietà e andarono alle buste. L'offerta più alta fu quella di Farina che per metà cartellino offrì al presidente Boniperti 2 miliardi e 612 milioni, prezzo scandaloso per l'epoca. "Mi vergogno - ammise il patron dei biancorossi - ma non potevo farne a meno: per vent'anni il Vicenza ha vissuto degli avanzi. E poi lo sport è come l'arte, e Paolo è la Gioconda del nostro calcio".