Prima sfida in Serie A tra Crotone e Spezia. Tanti assenti a centrocampo per il Crotone: out anche Benali, c'è Zanellato. Messias e Simy confermati in attacco. Nello Spezia non c'è Nzola, gioca Piccoli con Agudelo e Farias nel tridente. Sblocca Messias con una grande azione al 7'. Pari di Farias al 18' sull'errore in uscita del Crotone. Diretta su Sky Sport Serie A