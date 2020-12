Toro ko, Giampaolo: "Non siamo stati all'altezza"

L'allenatore granata non nasconde la delusione dopo il ko con l'Udinese: "La squadra non è stata all'altezza e la reazione avuta nella ripresa è stata solo emotiva. Siamo in fondo alla classifica per demerito nostro, giochiamo con troppa paura"

Una nuova sconfitta, l’ennesima in una prima parte di stagione complicatissima. Torino battuto dall'Udinese con un rocambolesco 3-2, dopo che i granata erano riuscirti a rimontare il doppio svantaggio in due minuti: "Nonostante le sconfitte nelle gare precedenti o i mancati successi per virgole, il Toro aveva offerto sempre buone prestazioni. Oggi non siamo stati all’altezza, la gara non mi è piaciuta", l’analisi di Marco Giampaolo dopo il nuovo ko in campionato. "Nel primo tempo abbiamo avuto il braccino corto, siamo stati scolastici, con poca personalità. Nella ripresa la squadra ha avuto una reazione di pancia, emozionale ma anche disordinata se l’analizziamo. Nel ko di oggi ci abbiamo messo del nostro. La valutazione non è positiva, sono onesto", ha proseguito Giampaolo.