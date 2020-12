Dopo la sconfitta nel derby contro la Juve, i granata cercano il riscatto contro l'Udinese che non ha disputato l'ultimo match con l'Atalanta per impraticabilità del campo della Dacia Arena. Giampaolo ripropone il modulo con la difesa a 3 e il tandem d'attacco Belotti-Zaza. Lukic parte dalla panchina. A specchio l'Udinese, con Pussetto e Deulofeu. Diretta su Sky Sport Serie A alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD