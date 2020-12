Inzaghi: "Ci siamo fatti due gol da soli"

"A livello fisico e mentale la Champions qualcosa porta via. La prestazione i ragazzi l’hanno fatta, non ricordo una parata di Reina, ma ci siamo fatti due gol da soli e ora siamo qui a parlare di una sconfitta". È questa l’analisi di Simone Inzaghi dopo il ko per 2-1 della sua Lazio contro il Verona all’Olimpico. "Il calcio è questo: due giorni fa eravamo qui a gioire per il passaggio del turno in Champions, ora siamo rammaricati e delusi perché nonostante la prestazione siamo qui a commentare una sconfitta che fa male per come è arrivata", le parole dell’allenatore biancoceleste. “Se mi preoccupa la differenza di rendimento tra Champions e campionato? Sì, ma ora dobbiamo cercare di recuperare energie visto che abbiamo un calendario serrato con tante gare difficili e con rotazioni limitate: giocando ogni due giorni mettiamo a grande rischio i giocatori e stiamo pagando le conseguenze, così come le altre squadre che giocano così tanto in maniera ravvicinata", ha proseguito l’allenatore della Lazio.