Calendario Serie A, 11^ giornata: le gare di oggi

Undicesima giornata di Serie A che entra sempre più nel vivo. Dopo l’anticipo del venerdì sera tra Sassuolo e Benevento che ha aperto questo turno, spazio quest’oggi ad altre tre sfide tutte da seguire. Si inizia a alle ore 15 con il Crotone di Stroppa che allo Scida va a caccia del primo successo in questo campionato contro lo Spezia; alle 18 tocca al Torino di Giampaolo scendere in campo contro l’Udinese, mentre alle ore 20.45 –la Lazio di Simone Inzaghi – dopo aver ottenuto in settimana il pass per gli ottavi di finale di Champions League – affronta il Verona all’Olimpico nel terzo e ultimo anticipo di oggi.