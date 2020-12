Bologna-Roma, dove vedere la partita in tv

La Roma fa visita al Bologna allo stadio Dall'Ara: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Dopo la pesante sconfitta di Napoli e il successivo pareggio interno contro il Sassuolo, la Roma punta a ritornare alla vittoria e proverà a conquistare tre punti nella sfida del Dall'Ara, contro il Bologna . Gara importante anche per i rossoblù, che hanno ottenuto tre successi nelle ultime cinque partite, perdendo però contro Inter e Napoli. Il Bologna cerca quindi una vittoria di prestigio, contro una Roma che ha bisogno di tre punti importanti per restare agganciata alle prime posizioni della classifica.

Dove vedere Bologna-Roma in tv

La gara tra Bologna e Roma, in programma allo stadio Dall'Ara domenica 13 dicembre alle ore 15 e valida per l'11^ giornata di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Riccardo Trevisani, commento tecnico di Daniele Adani. A bordocampo Angelo Mangiante. Diretta Gol con telecronaca di Maurizio Compagnoni.