L'amministratore delegato dell'Inter parla dell'eliminazione dalla Champions League e del campionato: "C'è delusione per il risultato ma abbiamo una visione ottimistica del futuro. Questo è un ciclo iniziato l'anno scorso, parliamo di un progetto in cui tutto è migliorabile ma il lavoro di Conte sta producendo risultati e crescita"

"C'è amarezza, delusione per essere usciti dalla Champions, ma accompagnate da autocritica. Questo è un ciclo iniziato l'anno scorso e voglio sottolineare che il lavoro dell'area tecnica sta producendo risultati considerevoli". Beppe Marotta va oltre l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League e nel prepartita della sfida al Cagliari fa il punto sul lavoro fatto da Antonio Conte sula panchina nerazzurra: "Io che sono dentro dico che questo ciclo è finito parzialmente l'anno scorso con la finale di Europa League e il secondo posto - spiega l'amministratore delegato dell'Inter ai microfoni di Dazn - ora siamo fuori dall'Europa e dobbiamo onorare al meglio le altre due competizioni. Non c'è un obbligo Scudetto, parliamo di un progetto in cui tutto è migliorabile. Abbiamo l'obbligo di rincorrere traguardi importanti con il massimo dell'impegno".