Genoa-Juventus, dove vedere la partita in tv

La Juventus, reduce dallo straordinario 0-3 al Camp Nou contro il Barcellona, fa visita al Genoa di Maran: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

La Juventus ha ottenuto una storica vittoria al Camp Nou, uno 0-3 che ha permesso ai bianconeri di conquistare un prestigioso successo contro il Barcellona e il primo posto nel girone di Champions League. Pirlo chiede ora continuità di risultati anche in campionato, dopo aver ottenuto tre punti in rimonta nell'ultimo turno contro il Torino. La Juventus farà visita al Genoa, che è reduce da un pareggio per 1-1 al Franchi contro la Fiorentina: vantaggio rossoblù con Pjaca, beffa finale con il pari di Milenkovic a tempo scaduto. La squadra di Maran è, al momento, al penultimo posto e non vince dalla gara contro il Crotone, alla prima giornata di campionato.