Genoa-Juventus, tutto quello che c'è da sapere

Dopo il prestigioso successo del Camp Nou, la Juve è attesa da un’altra trasferta impegnativa a Marassi, lo stadio in cui dal 2011 ha perso più volte (6). Attenzione all’ex Pjaca, che è già a 3 reti in 8 presenze

Genoa e Juventus si sono affrontate 106 volte in Serie A. Il bilancio è di 21 vittorie per i rossoblù e 64 in favore dei bianconeri, con 21 pareggi.

Curiosità

Dal 2011/12 ad oggi, lo stadio Luigi Ferraris di Genova è quello in cui la Juventus ha perso più partite in trasferta in Serie A (tre contro il Genoa e tre contro la Sampdoria). I bianconeri sono una delle cinque squadre ancora imbattute nei cinque principali campionati europei, insieme a Milan, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen e Wolfsburg. Il Genoa ha eguagliato la sua peggior partenza nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A: solo sei punti nelle prime 10 gare giocate, esattamente come nel 2017/18, quando tuttavia chiuse il campionato in 12^ posizione.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Marko Pjaca ha segnato tre gol in otto presenze in questo campionato, gli stessi messi a segno nelle sue precedenti 40 presenze nei cinque principali campionati europei tra Juventus, Schalke 04 e Fiorentina tra il 2016 e il 2019. Cristiano Ronaldo è il calciatore che ha segnato più gol nelle prime 70 presenze in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (60); prima di lui il precedente primato era di Shevchenko (52 reti nelle prime 70 partite giocate oppure 60 reti nelle prime 85 presenze).