Pioli: "Secondo posto? Firmerei solo per rinnovo"

L’allenatore rossonero ha parlato dopo il pareggio contro il Parma: "Secondo posto? Firmerei solo per il rinnovo. Abbiamo grande tenuta fisica e mentale. Dispiace per gli infortuni di Gabbia e Bennacer" MILAN-PARMA 2-2, GOL E HIGHLIGHTS

Dopo tre vittorie consecutive, il Milan trova il pareggio a San Siro contro il Parma. Dopo essersi trovati sotto 2-0, i rossoneri hanno rimontato la squadra di Liverani nel recupero grazie a una doppietta di Theo Hernandez. Il Milan rimane sempre primo in classifica, a +3 sull’Inter. Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Stefano Pioli: "Oggi non firmerei per il quinto posto, siamo ambiziosi. Secondo posto? Firmerei solo per il rinnovo di contratto. Oggi non siamo disperati ma è stata una serata storta, un momento di difficoltà. La nota stonata sono gli infortuni di Gabbia e Bennacer, dopo i quali faremo meno rotazioni nelle prossime partite. Non c’è stato un bell’approccio oggi, abbiamo iniziato troppo molli. Era una gara difficile e il Parma era bravo a ripartire, potevamo pareggiare prima, ma alla fine ci abbiamo messo cuore e volontà".

Pioli: “Siamo soddisfatti” vedi anche Milan al palo, Theo fa 2-2 col Parma. Inter a -3 "Giochiamo sempre per vincere e credo ci siano state le possibilità anche oggi" ha proseguito l’allenatore del Milan. "Abbiamo lasciato poco agli avversari ma ci sono stati nostri errori sui gol. Nel secondo tempo siamo stati meno lucidi ma ci sta quando devi recuperare. Il pareggio è meritato”. E sulle differenze tra Rebic e Ibra: "Siamo forti con Zlatan ma la squadra ha creato comunque tanto, hanno caratteristiche diverse. Rebic è più di movimento e profondità. Ibra dà più presenza, ma la squadra fa sempre bene. Diamo anche merito al Parma, Cornelius fa giocare bene la squadra e difende alla grande la palla, hanno attaccanti molto veloci nell’uno contro uno. Sul primo gol subìto ci siamo schiacciati troppo e non abbiamo marcato bene gli avversari, nonostante la superiorità numerica. Ci sta, ma mi aspettavo un inizio più veemente. Siamo stati poco aggressivi e ci siamo allungati. Comunque siamo soddisfatti, abbiamo qualità e grande tenuta sia mentale che caratteriale. È un passo in avanti per una squadra giovane e con tante assenze".