Gattuso: "Primo tempo male, vinto grazie ai cambi"

Un Napoli dalle due facce, quello che è riuscito a battere in rimonta la Sampdoria. Gennaro Gattuso lo ha riconosciuto senza mezzi termini. "Abbiamo giocato malissimo nel primo tempo e meritavamo di stare sotto. Poi nella ripresa abbiamo saputo tenere il campo e abbiamo fatto ciò che dovevamo. Ci può stare soffrire in queste partite, sapevamo che avremmo potuto far fatica: basti guardare i risultati delle altre squadre impegnate in Europa come il Borussia Dortmund" ha commentato l’allenatore a Sky Sport. La chiave sono stati i cambi (il Napoli è in testa nella particolare classifica dei gol segnati con giocatori entrati dalla panchina con 6 reti), a partire da quelli fatti all’intervallo, con Lozano e Petagna che hanno realizzato i gol decisivi: "Mettendo quei due giocatori la gara è cambiata. Hirving aveva poca forza l’anno scorso, non riusciva a fare le due fasi, ora invece è ritrovato, sta segnando come faceva in Olanda col PSV. È importantissimo per noi. È migliorato molto quando converge all’interno, gli piace stare più all’interno del campo. Anche Politano è fondamentale, può succedere che si sbaglino le partite ma l’importante è guardare avanti".