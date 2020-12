Serie A, il programma delle partite di oggi

Sei gare in questa domenica di Serie A. Si comincia con Cagliari-Inter alle 12:30, poi Napoli, Roma e Atalanta impegnate alle 15:00. Alle 18:00 la Juventus sfida il Genoa a Marassi, mentre il posticipo serale si gioca a San Siro tra Milan e Parma

