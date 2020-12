Domenica allo stadio Maradona, Napoli e Sampdoria parleranno del futuro di Fernando Llorente: i blucerchiati sono interessati allo spagnolo, mai schierato in stagione da Gattuso. Offerto un contratto di sei mesi, trattativa in corso. Sull'attaccante anche Benevento e Fiorentina

La sfida di domenica alle 15 tra Napoli e Sampdoria non rappresenterà solo la prima partita di Serie A giocata allo stadio Diego Armando Maradona, ma anche l'occasione per parlare di calciomercato. La Samp è infatti alla ricerca di un rinforzo di esperienza in attacco e ha messo nel mirino Fernando Llorente. Mai impiegato in stagione da Gattuso, il centravanti spagnolo classe 1985 nella scorsa annata ha messo insieme 24 presenze e 4 reti tra campionato, Coppa Italia e Champions League. I due club potranno parlare della possibile trattativa domani a Napoli, con la Samp che per portare a Genova l'ex attaccante tra le altre di Juventus, Siviglia e Tottenham propone sei mesi di contratto e chiede un contributo sull’ingaggio al Napoli.