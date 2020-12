Le parole dell'allenatore del Benevento alla vigilia della sfida con la Lazio del fratello Simone: "Sarà una bellissima giornata per i nostri genitori e per chi ci vuole bene. Sarà motivo di orgoglio, soprattutto per la passione che abbiamo". Sulla formazione: "Niente turnover, Viola è recuperato" SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA - I CAMPETTI

Una partita mai come le altre. Sfida dal sapore speciale per Filippo Inzaghi, che con il suo Benevento nella 12^ giornata di Serie A è pronto ad affrontare la Lazio del fratello Simone. Una gara, quella in programma martedì 15 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Vigorito, che non lascerà indifferente l'allenatore giallorosso: "Al di là di qualsiasi considerazione - ha detto Pippo Inzaghi in conferenza stampa -, credo innanzitutto che sarà una giornata bellissima per i nostri genitori e per tutte quelle persone che ci vogliono bene. Ci ritroviamo, come è già accaduto in Nazionale. E sarà un grande orgoglio, soprattutto per la grande passione che abbiamo. Per 90 minuti saremo avversari e avremo soltanto l'obiettivo di fare il bene delle nostre squadre, ma poi tornerà tutto come prima".