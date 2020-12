L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 12^ giornata di Serie A che si svolgerà in turno infrasettimanale. Di Martino per la partita d'apertura tra Udinese e Crotone, in programma martedì 15 dicembre alle 18.30. A Davide Massa è stato affidato uno dei big match di giornata (quello tra Inter e Napoli). Doveri arbitrerà invece Juventus-Atalanta. Vediamo l'elenco completo delle scelte





UDINESE – CROTONE - Martedì 15 dicembre alle 18.30

Arbitro: Di Martino

Assistenti: Vivenzi-Prenna

IV° Uomo: Massimi

VAR: Manganiello

AVAR: Mondin



BENEVENTO – LAZIO - Martedì 15 dicembre alle 20:45

Arbitro: Pairetto

Assistenti: Costanzo-Galetto

IV° Uomo: Abbattista

VAR: Fabbri

AVAR: Longo

JUVENTUS - ATALANTA - Mercoledì 16 dicembre alle 18.30

Arbitro: Doveri

Assistenti: Preti-Liberti

IV° Uomo: Mariani

VAR: Irrati

AVAR: Bindoni

FIORENTINA - SASSUOLO - Mercoledì 16 dicembre alle 20.45



Arbitri: Valeri

Assistenti: Tolfo-Rossi M.

IV° Uomo: Piccinini

VAR: La Penna

AVAR: Valeriani

GENOA – MILAN - Mercoledì 16 dicembre alle 20.45

Arbitro: Orsato

Assistenti: Carbone-Colarossi

IV° Uomo: Giua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Paganessi

INTER – NAPOLI - Mercoledì 16 dicembre alle 20.45

Arbitro: Massa

Assistenti: Meli-Alassio

IV° Uomo: Fourneau

VAR: Calvarese

AVAR: Del Giovane



PARMA – CAGLIARI - Mercoledì 16 dicembre alle 20.45

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Peretti-Grossi

IV° Uomo: Pasqua

VAR: Banti

AVAR: Lo Cicero

SPEZIA – BOLOGNA - Mercoledì 16 dicembre alle 20.45

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Fiore-Lanotte

IV° Uomo: Serra

VAR: Nasca

AVAR: Cecconi

VERONA – SAMPDORIA - Mercoledì 16 dicembre alle 20.45



Arbitro: Ros

Assistenti: Giallatini-Dei Giudici

IV° Uomo: Sozza

VAR: Di Paolo

AVAR: Ranghetti

ROMA – TORINO - Giovedì 17 dicembre alle 20.45

Arbitro: Abisso

Assistenti: Bresmes-De Meo

IV° Uomo: Sacchi

VAR: Di Bello

AVAR: Passeri