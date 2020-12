Probabili formazioni di Benevento-Lazio

La probabile formazione del Benevento

BENEVENTO

Inzaghi: "Sfidare Simone in A un grande orgoglio"

11 punti in classifica, 5 in più del Torino attualmente terzultimo. Dopo lo stop di Reggio Emilia contro il Sassuolo, il Benevento vuole riprendere il cammino verso la salvezza. Per la sfida al fratello Simone, Pippo Inzaghi dovrebbe confermare ancora lo schema ad "albero di Natale". Due assenze in difesa, dove non ci saranno Maggio e Caldirola. Per questo, nella linea a quattro davanti a Montipò, dovrebbero agire Letizia, Tuia, Glik e Barba. In mezzo al campo favoriti Hetamaj, Schiattarella e Dabo: l'ex Fiorentina è in ballottaggio con Improta, che eventualmente giocherebbe da mezzala. Lapadula terminale offensivo, alle sue spalle Ionita e Caprari. Qualche dubbio, però, sull'impiego di quest'ultimo: qualora dovesse partire in panchina, Insigne in vantaggio su Iago Falque.

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetamaj, Schiattarella, Dabo; Ionita, Caprari; Lapadula. All: F. Inzaghi