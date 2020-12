Probabili formazioni di Udinese-Crotone

La sfida tra Udinese e Crotone apre la 12^ giornata di Serie A. Tra i bianconeri Gotti lancia il tandem Pussetto-Nestorovski, nei rossoblù Stroppa sceglie ancora Simy e Messias. Calcio d'inizio alle 18:30, diretta su Sky Sport Serie A PROBABILI FORMAZIONI 12^ GIORNATA - I CAMPETTI

La 12^ giornata di Serie A si apre con lo scontro tra Udinese e Crotone, in campo quest'oggi alle 18:30 (diretta su Sky Sport Serie a e Sky Sport 251) alla Dacia Arena. Momento positivo per entrambe le squadre: i bianconeri, al decimo posto con 13 punti e con una partita in meno, sono reduci da un filotto straordinario di tre vittorie consecutive e non perdono addirittura da oltre un mese (ultimo ko l'1 novembre, 1-2 contro il Milan); i rossoblù nell'ultimo turno hanno trovato la prima vittoria in questo campionato (4-1 contro lo Spezia) e cercano un altro risultato positivo per abbandonare l'ultima posizione in classifica.

La probabile formazione dell'Udinese 12^ GIORNATA Torna Luis Alberto, Ibra non ce la fa: probabili Parecchi dubbi di formazione per Gotti, a caccia della quarta vittoria di fila in campionato. Assenza in difesa per l'allenatore bianconero, che dovrà fare a meno di Nuytinck, per il quale il 2020 calcisitico dovrebbe essere già finito. Al centro della difesa, insieme a Becao e Samir, dovrebbe esserci dunque Bonifazi, con Musso in porta. Sulle fasce spazio a Stryger Larsen e Zeegelaar, in mezzo ancora De Paul e Pereyra accompagnati da Arslan, rientrato dalla squalifica. In avanti, con Okaka ko, il tandem dovrebbe essere formato da Pussetto e Nestorovski. UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Nestorovski. All: Gotti