Pioli: "Solo noi credevamo di poter fare tanto"

Nonostante il secondo pareggio consecutivo, Stefano Pioli è soddisfatto della prova del suo Milan a Genova. L'allenatore dei rossoneri è consapevole che la sua squadra sta continuando a dare il massimo e il sogno Scudetto di cui ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic nei giorni scorsi non mette ulteriori pressioni: "E' vero, ho detto a Zlatan che non vorrei essere uno dei suoi figli, ma lui parla di sogno Scudetto ed è giusto che i ragazzi sognino perché stiamo facendo qualcosa di insapettato, nessuno credeva potessimo fare tanto, solo noi a Milanello".

"E' un Milan che non molla mai"

E allora il 2-2 di Marassi va visto come bicchiere mezzo pieno: "E' stata una partita complicata e difficile su un terreno di gioco non semplice - spiega - Loro ci hanno chiuso tanti spazi, ma nel primo tempo potevamo andare in vantaggio e la gara a quel punto sarebbe cambiata, poi alla fine nonostante fossimo andati due volte in svantaggio, siamo riusciti poi a dare tutto e a riprendere il risultato, questo è un Milan che non molla mai". E' un Milan che sta subendo, però, troppi gol: "I gol che stiamo prendendo sono un po’ troppi e dobbiamo migliorare, ci sono state delle sbavature che dovremo aggiustare. Le assenze? E' chiaro che quando ne hai tante cambiano le caratteristiche ma anche la possibilità di fare dei cambi o delle rotazioni, ma chi ha giocato ha dimostrato di essere all'altezza perché è un momento in cui bisogna stringere i denti e lo stiamo facendo. Poi speriamo di recuperare quanti più giocatori possibile perché se hai dei giocatori di qualità riesci a fare prestazioni di qualità".